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Отели и гостиницы в Мугле, Турция

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Бодрум
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6 объектов найдено
Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение Апарт-отель на первой линии в Ялыкаваке (Бодрум) Предлагает…
$11,81 млн
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Действующий мини апарт-отель в Бодрум, Турция
Действующий мини апарт-отель
Бодрум, Турция
Продажа мини-гостиницы на первой линии моря в Бодруме Предлагается к продаже действующая …
$2,91 млн
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Агентство
Елена Бировчак
Языки общения
English, Русский
Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью в Олюдениз, Турция
Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью
Олюдениз, Турция
Площадь 30 м²
Количество этажей 3
Проект расположен в районе Хисароню Фетхие. Этот район является ближайшим жилым районом к пл…
$257,249
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Агентство
INEST HOMES
Языки общения
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Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
Представлен на продажу отель, расположенный на первой береговой линии в курортном городе Бод…
$5,00 млн
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Отель 30 000 м² в Бодрум, Турция
Отель 30 000 м²
Бодрум, Турция
Число комнат 384
Площадь 30 000 м²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98 млн
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Отель 30 000 м² в Бодрум, Турция
Отель 30 000 м²
Бодрум, Турция
Число комнат 384
Площадь 30 000 м²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95 млн
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