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Отели и гостиницы в Муратпаше, Турция

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4 объекта найдено
В продаже два отеля в Анталии. в Муратпаша, Турция
В продаже два отеля в Анталии.
Муратпаша, Турция
Площадь 7 800 м²
В продаже два отеля в районе Муратпаша и Кепез | Анталья. Цена за два отеля 26.000.000 EU…
$30,08 млн
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Отель 1 м² в Муратпаша, Турция
Отель 1 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 50
Площадь 1 м²
$267,551
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Отель в Муратпаша, Турция
Отель
Муратпаша, Турция
Отель расположен рядом с собственным пляжем в Анталии. Построен в 2003 году, последняя реста…
$125,56 млн
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Отель в Муратпаша, Турция
Отель
Муратпаша, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
5-звездочный пляжный отель рядом с пляжем Коньяалты   Отель находится в удобном месте, в пол…
$1,09 млн
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