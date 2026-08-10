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Отели и гостиницы в Анталье, Турция

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Муратпаша
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30 объектов найдено
Отель 8 м² в Чамьюва, Турция
Отель 8 м²
Чамьюва, Турция
Площадь 8 м²
$9,79 млрд
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Отель 4 м² в Чамьюва, Турция
Отель 4 м²
Чамьюва, Турция
Площадь 4 м²
$685,95 млн
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Отель в Муратпаша, Турция
Отель
Муратпаша, Турция
Действующий отель в Адрасане (Анталья) — готовый гостиничный бизнес в окружении гор и Средиз…
$3,21 млн
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TekceTekce
Отель 13 000 м² в Аланья, Турция
Отель 13 000 м²
Аланья, Турция
Число комнат 325
Площадь 13 000 м²
$44,31 млн
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Отель 1 м² в Муратпаша, Турция
Отель 1 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 50
Площадь 1 м²
$267,551
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Отель в Средиземноморский регион, Турция
Отель
Средиземноморский регион, Турция
Число комнат 1
Цена по запросу! Отель 5 звезд на берегу моря. Номеров: 500+ Частный пляж, отмеченный…
Цена по запросу
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В продаже два отеля в Анталии. в Муратпаша, Турция
В продаже два отеля в Анталии.
Муратпаша, Турция
Площадь 7 800 м²
В продаже два отеля в районе Муратпаша и Кепез | Анталья. Цена за два отеля 26.000.000 EU…
$30,08 млн
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Отель в Муратпаша, Турция
Отель
Муратпаша, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
5-звездочный пляжный отель рядом с пляжем Коньяалты   Отель находится в удобном месте, в пол…
$1,09 млн
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Отель в Средиземноморский регион, Турция
Отель
Средиземноморский регион, Турция
Цена по запросу! Отель 5 звезд на берегу моря. Номеров: 200+ Собственный пляж, отмече…
Цена по запросу
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Отель 2 500 м² в Оба, Турция
Отель 2 500 м²
Оба, Турция
Число комнат 146
Площадь 2 500 м²
$9,45 млн
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Family Suite: (2+1) в Аксу, Турция
Family Suite: (2+1)
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/7
Номера с балконами, без террас.Общая площадь 76 м2Жилая площадь 70,74Кухня и гостиная 21.50с…
$256,162
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Отель в Газипаша, Турция
Отель
Газипаша, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу отель. Состоит из 229 комнат, в том числе комнаты дл…
$20,03 млн
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
250 м до моря. Наш объект имеет 40-метровый пляж. В 120 км от аэропорта Анталии, в 12 км от …
$21,28 млн
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Отель 370 000 м² в Средиземноморский регион, Турция
Отель 370 000 м²
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 370 000 м²
Отель расположен на побережье Средиземноморья Количество номеров - 400+ Площадь отеля - 37…
$404,86 млн
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Отель 5* в Алании в Аланья, Турция
Отель 5* в Алании
Аланья, Турция
Площадь 18 000 м²
Отель 5 звезд в Аланье. Площадь: 18.000 м2 Год постройки: 2016 Номеров: 335 номеров. Мо…
$80,97 млн
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Swim up (1+1) в Аксу, Турция
Swim up (1+1)
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
Номера находятся на 0-м этаже, с небольшим двором и видом на большой бассейн.Общая площадь 4…
$188,454
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Отель в Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
Отель построен в 2004 году, последний ремонт проводился в 2014 году. Представляет собой один…
$7,06 млн
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Число комнат 20
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Отель находится в Алании 248 комна suit, 74 м2. 50 стандартных номеров. До пляжа 0 м. Уч…
$28,68 млн
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Отель 5* в Алании на первой береговой линии. в Аланья, Турция
Отель 5* в Алании на первой береговой линии.
Аланья, Турция
Площадь 50 000 м²
Отель 5 звезд в Аланье. Цена: 100.000.000 EUR Площадь: 50.000 м2 Год постройки: 2008 …
$115,67 млн
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Отель 4 850 м² в Кемер, Турция
Отель 4 850 м²
Кемер, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 4 850 м²
Отель расположен в посёлке Бельдиби, рядом с пляжем. Построен в 2003 году, последняя реновац…
$10,70 млн
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Отель в Коньяалты, Турция
Отель
Коньяалты, Турция
Число комнат 20
АПАРТ ОТЕЛЬ. АНТАЛЬЯ. КОНЬЯАЛТЫ. 300м до пляжа Койко-мест: 38 (можно увеличить) Цена: 2.…
$2,48 млн
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Отель класса Делюкс, работающий по системе «все включено», расположен в городе Аланья, в 12 …
$46,88 млн
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Отельный комплекс располагается на первой береговой линии, от центра Алании в 12 км. От Аэро…
$27,69 млн
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Отель в Муратпаша, Турция
Отель
Муратпаша, Турция
Отель расположен рядом с собственным пляжем в Анталии. Построен в 2003 году, последняя реста…
$125,56 млн
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King Suite: (2+1) в Аксу, Турция
King Suite: (2+1)
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 5/7
Номера с большой террасой и джакузи.Общая площадь 110,46 м2Жилая площадь 71.26Кухня и гостин…
$364,410
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Отель городского типа, представляет собой одно основное 6-ти этажное здание. Расположен в 40…
$8,38 млн
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Junior De Luxe: (1+1) в Аксу, Турция
Junior De Luxe: (1+1)
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 5/7
Номера с большими террасами и частными джакузи.Общая площадь88,56 м2Жилая площадь 39,60Кухня…
$222,000
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Standard (1+1) в Аксу, Турция
Standard (1+1)
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Предлагаем вашему вниманию уникальную возможность приобрести премиальную брендированную рези…
$169,270
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Ощутите вершину роскоши: долевое владение элитными отелями в Аланья, Турция
Ощутите вершину роскоши: долевое владение элитными отелями
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Программа Right way Invest предлагает инвесторам уникальную возможность приобрести долю в го…
$131,708
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Junior (1+1) в Аксу, Турция
Junior (1+1)
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/7
Комнаты с балконами, без джакузи.Общая площадь 42 м2Жилая площадь 38,72Кухня и гостиная 18.6…
$169,270
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