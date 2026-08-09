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Отели и гостиницы в Кемере, Турция

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коммерческая недвижимость
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4 объекта найдено
Отель 4 м² в Чамьюва, Турция
Отель 4 м²
Чамьюва, Турция
Площадь 4 м²
$685,95 млн
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Отель 8 м² в Чамьюва, Турция
Отель 8 м²
Чамьюва, Турция
Площадь 8 м²
$9,79 млрд
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Отель 4 850 м² в Кемер, Турция
Отель 4 850 м²
Кемер, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 4 850 м²
Отель расположен в посёлке Бельдиби, рядом с пляжем. Построен в 2003 году, последняя реновац…
$10,70 млн
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TekceTekce
Отель в Кемер, Турция
Отель
Кемер, Турция
Отель построен в 2004 году, последний ремонт проводился в 2014 году. Представляет собой один…
$7,06 млн
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