Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Кемер
  5. Гостиницы, отели

Отели в Кемер, Турция

Отель В архив
Очистить
2 объекта найдено
Отель 20 спален в Kuzdere, Турция
Отель 20 спален
Kuzdere, Турция
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 4 850 м²
Отель расположен в посёлке Бельдиби, рядом с пляжем. Построен в 2003 году, последняя ренов…
€9,80 млн
Отель в Kuzdere, Турция
Отель
Kuzdere, Турция
Отель построен в 2004 году, последний ремонт проводился в 2014 году. Представляет собой од…
€6,50 млн
Realting.com
Перейти