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Отели и гостиницы в Аксу, Турция

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6 объектов найдено
Junior (1+1) Rooms with balconies, no jacuzzi. в Аксу, Турция
Junior (1+1) Rooms with balconies, no jacuzzi.
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/7
Общая площадь 42 м2Жилая площадь 38,72Кухня и гостиная 18.60Спальня 11:00Ванная комната 4.10…
$167,958
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Застройщик
Teus Group
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Family Suite: (2+1) Rooms with balconies, no terraces. в Аксу, Турция
Family Suite: (2+1) Rooms with balconies, no terraces.
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/7
Общая площадь 76 м2Жилая площадь 70,74Кухня и гостиная 21.50спальня 13.20Детская комната 9.7…
$275,451
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Застройщик
Teus Group
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Standard (1+1) Room with a balcony в Аксу, Турция
Standard (1+1) Room with a balcony
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Предлагаем вашему вниманию уникальную возможность приобрести премиальную брендированную рези…
$172,815
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Застройщик
Teus Group
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English, Русский, Українська, Türkçe
King Suite: (2+1) Rooms with a large terrace and a jacuzzi. в Аксу, Турция
King Suite: (2+1) Rooms with a large terrace and a jacuzzi.
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 5/7
Общая площадь110,46 м2Жилая площадь 71.26Кухня и гостиная 18.50спальня 13.20Детская комната …
$364,410
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Застройщик
Teus Group
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Junior De Luxe: (1+1) Rooms with large terraces and private Jacuzzis. в Аксу, Турция
Junior De Luxe: (1+1) Rooms with large terraces and private Jacuzzis.
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 5/7
Общая площадь88,56 м2Жилая площадь 39,60Кухня и гостиная 20.60Спальня 10.00Ванная комната 4.…
$222
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Застройщик
Teus Group
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Swim up (1+1) Rooms are on the 0th floor, with a small yard and a view of the large swimming pool в Аксу, Турция
Swim up (1+1) Rooms are on the 0th floor, with a small yard and a view of the large swimming pool
Аксу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/7
Номера находятся на 0-м этаже, с небольшим двором и видом на большой бассейн.Общая площадь 4…
$183,501
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Застройщик
Teus Group
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Realting.com
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