  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Konak
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели и гостиницы в Konak, Турция

4 объекта найдено
Продажа 1/4 доли в отельном номере от бреда Wyndham в Konak, Турция
Продажа 1/4 доли в отельном номере от бреда Wyndham
Konak, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 3/4
Инвестиционный проект 4★ отеля в Измире под управлением Wyndham Уникальная локация и ключ…
$35,000
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
Отель 40 м² в Konak, Турция
Отель 40 м²
Konak, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Отельные номера в Radisson Выкуп номера возможен как целиком, так и долями по 0,25%. (1/4…
$133,400
Отель 56 м² в Konak, Турция
Отель 56 м²
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Ограниченное количество ЭКСКЛЮЗИВНЫХ резиденций в отеле Radisson Blu. ✅В продаже всего 27…
$400,000
Гостиничные номера с гарантированной арендой в городе Измир в Konak, Турция
Гостиничные номера с гарантированной арендой в городе Измир
Konak, Турция
Инвестиции в гостиничный номер. Уютные и модные номера в отеле в самом сердце оживленного го…
$203,610
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
