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Купить жилую недвижимость в Мустафакемальпаша, Турция

3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Ayaz, Турция
Квартира 1 спальня
Ayaz, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Добро пожаловать в исключительный опыт жизни в Мерсине. Это изысканное свойство охватывает 6…
$82,583
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Квартира 1 спальня в Tepecik, Турция
Квартира 1 спальня
Tepecik, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Эти доступные и стильные апартаменты с 1 и 2 спальнями на продажу в Мерсин-Эрдемли расположе…
$90,841
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Бунгало в Ayaz, Турция
Бунгало
Ayaz, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Добро пожаловать в исключительный опыт жизни в Мерсине. Это изысканное свойство охватывает 1…
$614,005
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