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Realting.com
Турция
Жилая
Бурса
Жильё с видом на горы в Бурса, Турция
Mudanya
29
Besevler Mahallesi
27
Niluefer
27
Termal
15
Goeruekle Mahallesi
11
Чынарджык
11
Oezluece Mahallesi
9
Yuezuencueyil Mahallesi
9
Dumlupinar Mahallesi
6
Osmangazi
5
Orhangazi
4
Balat Mahallesi
3
Esenevler Mahallesi
3
Gemlik
3
Inegoel
3
Uecevler Mahallesi
3
Yildirim
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78 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
2
1
67 м²
2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€171,000
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Если вы ищете потрясающую квартиру для приобретения, то Вам необходимо обратить внимание на …
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
5
3
213 м²
1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€687,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
4
2
180 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€157,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
6
6
380 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€422,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
5
3
190 м²
4/4
Оформленные со Вкусом Квартиры 4+1 в Термаль. Купить недвижимость в самом престижном районе …
€166,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
8
6
410 м²
13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€775,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
5
3
193 м²
5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Рекомендовать
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
6
4
297 м²
13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
3
2
100 м²
4/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€233,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
4
2
136 м²
2/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
3
1
76 м²
14/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€143,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
2
1
61 м²
13/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€110,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
4
2
228 м²
1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€446,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
4
2
217 м²
1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€341,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
3
2
162 м²
2/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€332,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
2
1
165 м²
1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€199,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
6
5
357 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€262,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
5
4
213 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€198,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
4
4
189 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€169,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
4
2
174 м²
1/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€131,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
6
4
300 м²
9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€203,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
5
3
280 м²
9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€180,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
4
2
168 м²
4/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
3
2
110 м²
2/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€131,000
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