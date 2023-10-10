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Жильё с видом на горы в Бурса, Турция

Mudanya
29
Besevler Mahallesi
27
Niluefer
27
Termal
15
Goeruekle Mahallesi
11
Чынарджык
11
Oezluece Mahallesi
9
Yuezuencueyil Mahallesi
9
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78 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2/28
Роскошные Квартиры с Видом на Город и Горы в Бурсе, Нилюфер. Квартиры в Бурсе расположены в …
€171,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Termal, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Если вы ищете потрясающую квартиру для приобретения, то Вам необходимо обратить внимание на …
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Orhangazi, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Korukoey, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€687,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€157,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€422,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4/4
Оформленные со Вкусом Квартиры 4+1 в Термаль. Купить недвижимость в самом престижном районе …
€166,000
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€775,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 297 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€233,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 2/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€235,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 14/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€143,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка в Kurucesme, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на горы, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 13/22
Квартиры в Бурсе, Нилюфер в Первоклассном Комплексе со Всеми Удобствами Предлагаемая на прод…
€110,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€446,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€341,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€332,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€199,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€262,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€198,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€169,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€131,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€203,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€180,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 4/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€160,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€131,000

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