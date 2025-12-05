Показать объекты на карте Показать объекты списком
Купить жилую недвижимость в Караджабее, Турция

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в 194 Sokak, Турция
Квартира 2 комнаты
194 Sokak, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
$3,03 млн
Квартира 2 комнаты в 188 Sokak, Турция
Квартира 2 комнаты
188 Sokak, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
$2,33 млн
