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Realting.com
Турция
Жилая
Бурса
Жильё с видом на море в Бурса, Турция
Mudanya
29
Besevler Mahallesi
27
Niluefer
27
Termal
15
Goeruekle Mahallesi
11
Чынарджык
11
Oezluece Mahallesi
9
Yuezuencueyil Mahallesi
9
Dumlupinar Mahallesi
6
Osmangazi
5
Orhangazi
4
Balat Mahallesi
3
Esenevler Mahallesi
3
Gemlik
3
Inegoel
3
Uecevler Mahallesi
3
Yildirim
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77 объектов найдено
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Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
2
1
87 м²
3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
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Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Fethiye, Турция
3
Предлагается вам прекрасная трехкомнатная квартира с площадью 120 квадратных метров в районе…
€355,000
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Termal, Турция
Если вы ищете потрясающую квартиру для приобретения, то Вам необходимо обратить внимание на …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Orhangazi, Турция
Элитный проект класса De Luxe, для истинных ценителей комфорта и роскоши, располагается в пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Korukoey, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
150 м²
1/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€143,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
172 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€180,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
260 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€206,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
4
3
160 м²
4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€258,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Mudanya, Турция
4
2
145 м²
1/4
Квартира с Частичным Видом на Море в Муданье, Бурса. Готовая к заселению квартира находится …
€134,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
3
1
105 м²
1/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€69,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
4
1
140 м²
2/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€115,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
6
2
210 м²
4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€146,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
6
2
280 м²
4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€172,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
6
3
305 м²
8/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€405,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
165 м²
2/5
Квартиры в Удачном Месте в ЖК с Бассейном в Бурсе, Муданья. Квартиры расположены в городе Му…
€148,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
283 м²
4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Море в Престижном Районе Бурсы. Квартира с видом на море распо…
€230,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
4
2
180 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€157,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
6
6
380 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€422,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
4
2
153 м²
1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€165,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
5
3
220 м²
5/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€227,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
4
2
165 м²
3/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€172,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
4
2
165 м²
1/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€160,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
345 м²
5/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€235,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
6
3
198 м²
3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€282,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
3
2
126 м²
1/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€198,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
4
2
116 м²
1/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€165,000
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