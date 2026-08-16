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Дома у моря в Черноморском регионе, Турция

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8 объектов найдено
Дом 6 комнат в Ортахисар, Турция
Дом 6 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 491 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома в обширном комплексе в Трабзоне, Ортахисар Элегантные дома расположены в рай…
$741,469
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Дуплекс 7 комнат в Ортахисар, Турция
Дуплекс 7 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 8
Квартиры с террасами в спокойном и комфортном районе Трабзона Ялынджак Квартиры расположены …
$415,269
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Дома по специальному проекту с системой газопровода в Ялынджаке, Трабзон Двухэтажные отдельн…
$733,372
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы в Трабзоне, Ортахисар, в окружении природы и в нескольких минутах ходьбы от …
$950,839
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Вилла 6 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 6 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Шикарные и просторные виллы в комплексе в Ортахисаре, Трабзон Виллы расположены в районе Чук…
$345,865
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Дуплекс 7 комнат в Акчаабат, Турция
Дуплекс 7 комнат
Акчаабат, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 17/17
Просторная двухуровневая квартира в проекте Panorama 61 в Трабзоне, Акчаабат Этот элегантный…
$356,275
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 200 ме…
$756,395
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Вилла 5 комнат в Ортахисар, Турция
Вилла 5 комнат
Ортахисар, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома в обширном комплексе в Трабзоне, Ортахисар Элегантные дома расположены в рай…
$705,610
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Типы недвижимости в Черноморском регионе

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Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

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