Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Taşköprü
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Taskopru, Турция

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Ciftlik, Турция
Дом 4 спальни
Ciftlik, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Расположенные недалеко от культового пляжа Чалис в Фетхие, Мугла, эти роскошные отдельно сто…
$954,436
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Ciftlik, Турция
Дом 4 спальни
Ciftlik, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Mugla, известная своими престижными жилищными проектами и потрясающим видом на Средиземное м…
$1,12 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Ciftlik, Турция
Дом 3 спальни
Ciftlik, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Расположенные в безмятежном районе Чифтлик в Фетхие, эти отдельно стоящие виллы предлагают с…
$930,023
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти