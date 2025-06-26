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Дома в Кастамону, Турция

Taskopru
3
5 объектов найдено
Дом 7 спален в Omerli, Турция
Дом 7 спален
Omerli, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 538 м²
Эти полуотдельные виллы расположены в мирном районе Чекмекой на анатолийской стороне Стамбул…
$1,85 млн
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Дом 4 спальни в Ciftlik, Турция
Дом 4 спальни
Ciftlik, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Mugla, известная своими престижными жилищными проектами и потрясающим видом на Средиземное м…
$1,12 млн
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Дом 6 спален в Kumkoy, Турция
Дом 6 спален
Kumkoy, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Эта стильная вилла расположена на европейской стороне Стамбула, в одном из самых престижных …
$1,35 млн
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Дом 4 спальни в Ciftlik, Турция
Дом 4 спальни
Ciftlik, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Расположенные недалеко от культового пляжа Чалис в Фетхие, Мугла, эти роскошные отдельно сто…
$954,436
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Дом 3 спальни в Ciftlik, Турция
Дом 3 спальни
Ciftlik, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Расположенные в безмятежном районе Чифтлик в Фетхие, эти отдельно стоящие виллы предлагают с…
$930,023
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Параметры недвижимости в Кастамону, Турция

с садом
Недорогая
Элитная
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