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Дома в Аладжа, Турция

1 объект найдено
Дом в Gazipasa, Турция
Дом
Gazipasa, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Наши потрясающие виллы, расположенные в живописном районе Каргыджак, предлагают исключительн…
$988,149
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