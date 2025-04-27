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Дома с террасой в Черноморском регионе, Турция

Трабзон
8
Ортахисар
8
Артвин
4
Архави
4
1 объект найдено
Бунгало в Амасра, Турция
Бунгало
Амасра, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
$67,969
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Типы недвижимости в Черноморском регионе

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Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

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