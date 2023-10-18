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Дома в Ортахисар, Турция

виллы
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дуплексы
3
9 объектов найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Элитные Виллы с Видом на Море и Природу в Трабзоне Ортахисар. Виллы на продажу находятся в р…
€480,000
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Akyazi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Akyazi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Роскошные Дома с Видом на Море и Частными Садами в Ортахисаре, Трабзон. Элитные дома располо…
€512,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море в Ортахисаре, Трабзон, Рядом с Аэропортом. Шикарные виллы расположены …
€1,12 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€323,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€285,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Ортахисар, Трабзон. Роскошные виллы расположены в тихом ме…
€484,000
Дом 5 спален с видом на море, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Дом 5 спален с видом на море, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 491 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Ортахисар, Трабзон. Роскошные виллы расположены в тихом ме…
€480,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 8
Просторные Квартиры с Видом на Море в Трабзоне, Ялынджак. Квартиры расположены в Трабзоне, Я…
€512,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yalincak, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yalincak, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Просторные Частные Дома на Лоне Природы в Трабзоне. Отдельные дома расположены в районе Орта…
€683,000
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