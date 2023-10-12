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Дома с видом на горы в Черноморский регион, Турция

Трабзон
13
Ортахисар
9
8 объектов найдено
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением в Ortakoey, Турция
Таунхаус 6 спален с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Ortakoey, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Элитная Каменная Вилла с Видом на Природу в Трабзоне, Мачка. Стильная каменная вилла располо…
€1,14 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Элитные Виллы с Видом на Море и Природу в Трабзоне Ортахисар. Виллы на продажу находятся в р…
€477,000
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Akyazi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Akyazi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Роскошные Дома с Видом на Море и Частными Садами в Ортахисаре, Трабзон. Элитные дома располо…
€511,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€321,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 276 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры в Комплексе с Бассейном в Трабзоне. Современные квартиры расположены в жилом …
€284,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 343 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Ортахисар, Трабзон. Роскошные виллы расположены в тихом ме…
€482,000
Дом 5 спален с видом на море, с видом на горы, с парковка в Ортахисар, Турция
Дом 5 спален с видом на море, с видом на горы, с парковка
Ортахисар, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 491 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Море и Природу в Ортахисар, Трабзон. Роскошные виллы расположены в тихом ме…
€477,000
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Aksakli, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Aksakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 7
Целое Здание Рядом с Пляжем в Трабзоне, Бешикдюзю. Продается многоквартирный дом с инвестици…
€898,000

Типы недвижимости в Черноморский регион

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Черноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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