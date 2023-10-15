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Жильё возле озера в Анкара, Турция

Cankaya
115
Altindag
19
Kecioeren
19
Mamak
10
Etimesgut
5
Ata Mahallesi
3
1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Sincan, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Sincan, Турция
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 49
Элитная резиденция с бассейном и полным обслуживанием в престижном районе, Анкара, Турция П…
€240,130

Типы недвижимости в Анкара

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Анкара, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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