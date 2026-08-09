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Пентхаусы с видом на горы в Эгейском регионе, Турция

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Мугла
9
Бодрум
3
Айдын
7
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6 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 5/5
Качественные квартиры в новом жилом комплексе с бассейном и лифтом в Кушадасы Качественные к…
$276,133
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Пентхаус 4 комнаты в Фетхие, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры в центре Хисароню, Фетхие Фетхие, расположенный в провинции Мугла, явля…
$329,450
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Пентхаус 6 комнат в Фетхие, Турция
Пентхаус 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Здесь редкое сочетание, которое сложно найти в одном объекте: море перед глазами, лес рядом,…
$1,49 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Турция Эти стильные …
$187,711
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Пентхаус 7 комнат в Кушадасы, Турция
Пентхаус 7 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 5/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном и охраной в Кушадасы Квартиры находятся в с…
$458,974
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Пентхаус 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 5/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$189,543
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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