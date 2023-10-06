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Пентхаусы с видом на море в Эгейский регион, Турция

Мугла
6
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4 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Видом на Море и Озеро в Бодруме, Адабюкю Предлагаемые на продажу квартиры находят…
€225,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2
Квартиры с Видом на Море в Бодруме, Тюркбюкю Квартиры расположены в Тюркбюкю – одном из самы…
€525,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бодруме, Гёльтюркбюкю Район Гольтюркбюку – одно из любимы…
€452,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море в Эгейский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
€130,000

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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