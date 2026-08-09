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Пентхаусы с бассейном в Эгейском регионе, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 6 комнат в Фетхие, Турция
Пентхаус 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Здесь редкое сочетание, которое сложно найти в одном объекте: море перед глазами, лес рядом,…
$1,49 млн
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INEST HOMES
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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