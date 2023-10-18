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Пентхаусы в Айдын, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с видом на море в Эгейский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
€130,000

Параметры недвижимости в Айдын, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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