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Пентхаусы в Милясе, Турция

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Миляс, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Пентхаусы с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю с его чистейшим воз…
$167,981
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Пентхаус 2 комнаты в Kargicak, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Комплекс на берегу Средиземного моря, в тихом районе Каргыджак. О строите…
$161,350
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Пентхаус 5 комнат в Kargicak, Турция
Пентхаус 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/8
Что вы получаете: Апартаменты на берегу Средиземного моря, в тихом районе Каргыджак. О ст…
$328,264
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