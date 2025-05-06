Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кушадасы
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Кушадасы, Турция

Пентхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море в Кушадасы, Айдын, в комплексе с бассейном и охраной Квартиры распо…
$224,922
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Кушадасы, Турция
Пентхаус 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 154 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море в Кушадасы, Айдын, в комплексе с бассейном и охраной Квартиры распо…
$360,554
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти