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Realting.com
Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Жильё с бассейном в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
3544
Патонг
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Кату
15
Кхок Клой
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713 объектов найдено
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Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
5
430 м²
1
The BANGTAO District is the epitome of luxury in Phuket. Located just minutes from the airp…
€2,18 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
300 м²
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
8
1 216 м²
1
Botanica Luxuryholds the most desirable address in Phuket and will recognize elite residenc…
€3,70 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
430 м²
1
€1,38 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
6
588 м²
1
€1,81 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
5
7
777 м²
1
€2,36 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
6
1 100 м²
2
€3,24 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с бассейном
Пхукет, Таиланд
6
7
1 700 м²
2
€4,98 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
467 м²
1
€982,400
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
4
5
479 м²
1
€1,02 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
4
4
625 м²
€1,97 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с бассейном, с видом на горы, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
5
8
1 208 м²
€3,70 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
320 м²
1
€713,502
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
4
4
600 м²
2
На первом этаже двухэтажной виллы вы найдете террасу с частным бассейном, обеденную зону на …
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
52 м²
3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
327 м²
1
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
2
2
170 м²
2
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
29 м²
1/6
€138,634
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
445 м²
На тихой улице района Банг Тао, известного своими отелями, ресторанами и пляжными клубами, р…
€958,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
487 м²
На тихой улице района Банг Тао, известного своими отелями, ресторанами и пляжными клубами, р…
€1,10 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
246 м²
Замысел этого проекта исходит из глубокого понимания ваших желаний и представлений о комфорт…
€340,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
6
731 м²
Представленная вилла– это жемчужина Пхукета. Она воплощает в себе красоту архитектуры, место…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Бан Ката, Таиланд
6
1 847 м²
Великолепная вилла, расположенная на вершине холма на западном побережье Пхукета. С нее откр…
€2,37 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
260 м²
Этот новый проект вилл уникален своим неповторимым месторасположением и качеством постройки,…
€525,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
188 м²
Этот новый проект вилл уникален своим неповторимым месторасположением и качеством постройки,…
€410,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
2
154 м²
Этот новый проект вилл уникален своим неповторимым месторасположением и качеством постройки,…
€368,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
481 м²
Проект представляет собой изысканное сочетание роскошных вилл с бассейнами, заботливо вписан…
€654,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
404 м²
Проект представляет собой изысканное сочетание роскошных вилл с бассейнами, заботливо вписан…
€523,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
484 м²
Проэкт представляет собой изысканное сочетание роскошных вилл с бассейнами, заботливо вписан…
€785,300
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
3
3
342 м²
2
Вилла расположена в самом большом комплексе Laguna - Angsana Villas Phuket, в котором есть ф…
€590,477
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