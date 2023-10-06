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Realting.com
Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Жильё возле озера в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
3544
Патонг
30
Кату
15
Кхок Клой
10
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76 объектов найдено
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Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
5
590 м²
1
€1,11 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
5
590 м²
1
€1,34 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
4
300 м²
1
€616,407
Рекомендовать
Дом 4 спальни с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
4
413 м²
1
€829,030
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
229 м²
2/3
€1,41 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
304 м²
3
€1,51 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
1
29 м²
7
Новая резиденция с видом на поле для гольфа в живописном элитном районе, Пхукет, Таиланд Ре…
€114,583
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
3
3
336 м²
3
€2,41 млн
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
49 м²
2/7
€161,739
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
49 м²
3/7
€172,009
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
312 м²
1/3
€1,49 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
3
950 м²
2
Добро пожаловать в этот исключительный дом, расположенный в престижных домах Лагуны, откуда …
€1,16 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
426 м²
Расположенный в живописном районе Банг Тао, всего в 1,5 км от изумрудного пляжа, данный прое…
€911,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
3
420 м²
Расположенный в живописном районе Банг Тао, всего в 1,5 км от изумрудного пляжа, данный прое…
€807,000
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
5/6
€246,460
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4
697 м²
Новый роскошный проект вилл в идеальном месте, в окружении пышной природы с видом на горы и …
€1,67 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
620 м²
Это новое продолжение уже построенного проекта, расположенного в тихом районе Лаян. Это мест…
€1,19 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
4
660 м²
Новый роскошный проект вилл в идеальном месте, в окружении пышной природы с видом на горы и …
€1,18 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
4
3
500 м²
2
Вилла является частью знаменитого отеля Angsana Resort Villas на роскошном курорте Лагуна Пх…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 6 спален с видом на горы, с видом на город, с видом на озеро
Кату, Таиланд
6
7
948 м²
3
Описание THE PRIVA - это новый жилой комплекс, расположенный на территории живописного гольф…
€1,07 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
71 м²
2/7
€293,313
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с личным бассейном, с джакузи, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/7
€344,787
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/3
€478,287
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
60 м²
4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€289,847
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
4/3
€169,698
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
1
1
40 м²
5/3
€206,154
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
56 м²
7/3
€303,711
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
52 м²
4/7
Вот новый кондоминиум мирового класса в Laguna Resort от давно созданной Banyan Tree Group, …
€245,690
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с личным бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
4
5
671 м²
2
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на город, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7/7
€346,585
Рекомендовать
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