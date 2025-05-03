Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Терраса

Квартиры-студии с террасой в Пхукете, Таиланд

Чонг Тале
245
Равай
88
Карон
48
Патонг
3
Показать больше
Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/7
Представляем вашему вниманию уникальное сообщество, где современный образ жизни соединяется …
$139,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти