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Квартиры-студии в Кароне, Таиланд

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48 объектов найдено
Студия в Карон, Таиланд
Студия
Карон, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Выгодные инвестиции!Расположение в топовой локации и видовые характеристики способствуют пол…
$159,036
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$113,602
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 5/8
До моря 900 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Разработанный проект включа…
$110,217
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестиц…
$115,682
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$148,879
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный вариант для тех, кто ищет с…
$168,878
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/8
Новая квартира-студия, 39,6 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
$113,272
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 560 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто ищет роскошное жилье у моря …
$100,358
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/8
До моря 400 м, Гарантия доходаО комплексе:Кондоминиум в курортном стиле с отельной структуро…
$142,843
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто ищет роскошное жилье у моря …
$90,748
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для иск…
$123,677
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$111,012
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Студия 1 спальня в Карон, Таиланд
Студия 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток…
$133,799
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/8
Новая квартира-студия, 41 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жило…
$165,823
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в Райское Проживание в Карон Хайтс Добро пожаловать в ваш портал к непревзойд…
$148,300
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/8
До моря 500 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошный комплекс расположен в Ка…
$139,831
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
Новая квартира-студия, 44,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплексе на…
$127,572
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$152,225
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/8
Новая квартира-студия, 36,8 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
$116,812
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Студия в Карон, Таиланд
Студия
Карон, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Инвестиционно-привлекательный объект! Доходность от 7%!Действует рассрочка!Прекрасно подходи…
$135,381
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в пешей доступности до 2 пляжей. Всего 430 м до пляжа Ката и 850 м до пляжа Каро…
$210,627
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для иск…
$148,958
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для семейного отдых…
$170,742
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/8
Новая квартира-студия, 40,5 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
$163,917
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/8
До моря 500 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошный комплекс расположен в Ка…
$147,191
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
$128,211
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Студия в Карон, Таиланд
Студия
Карон, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/8
Инвестиционно-привлекательный объект почти у самого пляжа Карон (Пхукет). Полностью с мебель…
$97,558
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный вариант для тех, кто ищет с…
$157,983
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный вариант для тех, кто ищет с…
$161,623
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$152,696
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Параметры недвижимости в Кароне, Таиланд

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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