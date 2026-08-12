Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Вид на горы

Студии с видом на горы в Пхукете, Таиланд

;
Чонг Тале
231
Равай
80
Са Кху
23
Карон
43
Показать больше
Студия Удалить
Очистить
22 объекта найдено
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
$174,376
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,335
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
Оставить заявку
TekceTekce
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,390
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,308
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,322
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/6
$174,363
Оставить заявку
Студия в Choeng Thale, Таиланд
Студия
Choeng Thale, Таиланд
Площадь 36 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$156,665
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/7
Наш комплекс - это объект кондо и квартира, расположенный в Sakhu, Пхукет и его строительств…
$107,440
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/7
Только сейчас у нас действует скидка 30% на все доступные апартаменты, а к тому же вы получи…
$68,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 6/7
Самый долгожданный старт продаж на острове Пхукет в 2024 году! Представляем проект The Title…
$116,630
Оставить заявку
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
$128,211
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 3/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$44,927
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$162,097
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$162,110
Оставить заявку
Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/6
Первый семейный экологичный апарт-отель в 700 метрах о моря Layan Green ParkTM — надежный…
$178,040
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/7
VIP Venus Karon - это новый жилой комплекс со всеми удобствами, расположен в 5 минутах от пл…
$68,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Студия 1 комната в Тхаланг, Таиланд
Студия 1 комната
Тхаланг, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$64,326
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$162,072
Оставить заявку
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$162,084
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти