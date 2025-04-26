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Квартиры-студии в Чалонге, Таиланд

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5 объектов найдено
Студия 1 комната в Чалонг, Таиланд
Студия 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание г…
$77,965
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Студия 1 спальня в Ban Nakok, Таиланд
Студия 1 спальня
Ban Nakok, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
Новый комплекс строится на юге Пхукета в центре Раваи, одного из самых популярных районов ос…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Чалонг, Таиланд
Студия 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок! Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание г…
$76,209
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Студия 1 комната в Чалонг, Таиланд
Студия 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 6/8
Готов к заезду, Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Предлагаем современные меблиро…
$90,903
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Студия 1 комната в Чалонг, Таиланд
Студия 1 комната
Чалонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/8
Готов к заезду, Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Предлагаем современные меблиро…
$89,991
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Параметры недвижимости в Чалонге, Таиланд

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