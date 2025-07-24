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Квартиры-студии в Пхукете, Таиланд

Студия Удалить
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17 объектов найдено
Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$190,819
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$110,658
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/7
Уютный 1спальный юнит в жилом комплексе The Title Serenity на Пхукете, сочетание исключитель…
$86,040
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TekceTekce
Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Площадь 43 м²
Количество этажей 6
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$233,217
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$109,067
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 40 кв.м. Студия находится в отл…
$214,580
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступное Жилье в Сердце Города Пхукет Откройте для себя идеальное сочетание комфорта и д…
$128,499
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/5
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 43 кв.м. Студия находится в отлично…
$125,807
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$113,455
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
$126,253
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$139,149
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$133,886
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$132,178
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 6/7
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 42.54 кв.м. Студия находится в …
$236,329
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Sea inside
Языки общения
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: Wanda Vista Resort идеально подходит для семей с…
$118,312
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$235,383
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
ID PH 999 SUN HILLS LAYAN PHUKET Райское место, которое гармонично сочетает природу, с…
$100,000
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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