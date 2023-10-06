ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Студии
Квартиры-студии с видом на море в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
43
Студия
Очистить
24 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
2/7
Представляем Вашему вниманию комплекс апартаментов в районе Раваи с видом на горы! О…
€119,129
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
2
1
36 м²
2/7
Вы часто задумываетесь о собственной квартире на берегу теплого моря? Мечту легче осуществит…
€65,000
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
27 м²
7/8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€101,475
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
€120,676
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Провинция Пхукет, Таиланд
1
1
37 м²
7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
€165,862
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
4/8
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
€130,733
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
27 м²
Добро пожаловать в роскошь и утопию райского острова! Представьте себе жизнь, в которой песч…
€66,794
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
1
1
60 м²
2
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах…
€192,610
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
28 м²
4
ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 кварти…
€130,376
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
31 м²
5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€110,979
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
29 м²
8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€99,860
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
22 м²
7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€42,971
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
1
1
37 м²
4
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
€123,941
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Бан Ката, Таиланд
1
1
34 м²
7
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
€114,229
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
1
36 м²
5
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застрой…
€143,818
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
26 м²
4/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
€51,664
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
23 м²
5/8
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
€90,539
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
34 м²
2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
€121,568
Рекомендовать
Студия 1 спальня с видом на море, с Вид на жительство и гражданство, с sea view villa villa v ispanii vid na more okean zaliv dom v ispanii appliances ispaniya spain
Пхукет, Таиланд
1
1
3 300 м²
8/8
ЭКО ДРУЖЕСТВЕННО КОНЦЕПЦИЯ Почему это важно для нас Каждые 1,2 секунды люди уничтожают лесну…
€137,944
Рекомендовать
Студия 1 спальня с видом на море, с sea view walking distance from the sea, с sea view close to the market
Пхукет, Таиланд
1
1
3 300 м²
8/8
Инвестиционная недвижимость в Таиланде на Пхукет Айленд Квартиры для личного пользования и и…
€82,744
Рекомендовать
Студия 1 спальня у моря
Пхукет, Таиланд
1
1
30 м²
4/8
Кондоминиум Виката Лакшери - это новый проект компании Пхукет9. Программа гарантированного д…
€119,647
Рекомендовать
Студия 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
1
1
41 м²
7/8
Новая квартира-студия, 41 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жило…
€157,232
Рекомендовать
Студия 1 комната с видом на море, у моря, с peshaya dostupnost k moryu
Пхукет, Таиланд
1
1
39 м²
2/8
Новая квартира-студия, 39,6 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
€107,403
Рекомендовать
Студия 1 комната с видом на море, у моря, с peshaya dostupnost k moryu
Пхукет, Таиланд
1
1
44 м²
1/6
Новая квартира-студия, 44,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплексе на…
€120,963
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL