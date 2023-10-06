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Квартиры-студии с видом на море в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
43
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24 объекта найдено
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Представляем Вашему вниманию комплекс апартаментов в районе Раваи с видом на горы!   О…
€119,129
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Вы часто задумываетесь о собственной квартире на берегу теплого моря? Мечту легче осуществит…
€65,000
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/8
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€101,475
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
€120,676
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Провинция Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Провинция Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 7
Sea Heaven - это роскошный инвестиционный кондоминиум класса люкс на берегу залива Най Тон, …
€165,862
Студия 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/8
Добро пожаловать в роскошный жилой комплекс в Пхукете- вашем новом оазисе роскоши и комфорта…
€130,733
Студия 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Добро пожаловать в роскошь и утопию райского острова! Представьте себе жизнь, в которой песч…
€66,794
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Patong Bay Hill Apartments - это роскошный кондоминиум, состоящий из 429 квартир на 2 этажах…
€192,610
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 4
ADM Platinum Bay by Wyndham - это cовременный роскошный кондоминиум, состоящий из 432 кварти…
€130,376
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 5
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€110,979
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€99,860
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Количество этажей 7
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€42,971
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 4
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских …
€123,941
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом в Бан Ката, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с лифтом
Бан Ката, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 7
Harmony Naiharn - это премиальный проект кондоминиума и апартаментов с 5 звездочным сервисом…
€114,229
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Sole Mio Condominium - это новый потрясающий жилой комплекс одного из самых надежных застрой…
€143,818
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
€51,664
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 5/8
Знаете ли вы, как выглядит совершенство? Мы можем показать вам! Добро пожаловать в наш жилой…
€90,539
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
€121,568
Студия 1 спальня с видом на море, с Вид на жительство и гражданство, с sea view villa villa v ispanii vid na more okean zaliv dom v ispanii appliances ispaniya spain в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с видом на море, с Вид на жительство и гражданство, с sea view villa villa v ispanii vid na more okean zaliv dom v ispanii appliances ispaniya spain
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 300 м²
Этаж 8/8
ЭКО ДРУЖЕСТВЕННО КОНЦЕПЦИЯ Почему это важно для нас Каждые 1,2 секунды люди уничтожают лесну…
€137,944
Студия 1 спальня с видом на море, с sea view walking distance from the sea, с sea view close to the market в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с видом на море, с sea view walking distance from the sea, с sea view close to the market
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 300 м²
Этаж 8/8
Инвестиционная недвижимость в Таиланде на Пхукет Айленд Квартиры для личного пользования и и…
€82,744
Студия 1 спальня у моря в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня у моря
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/8
Кондоминиум Виката Лакшери - это новый проект компании Пхукет9. Программа гарантированного д…
€119,647
Студия 1 спальня с видом на море в Пхукет, Таиланд
Студия 1 спальня с видом на море
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/8
Новая квартира-студия, 41 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жило…
€157,232
Студия 1 комната с видом на море, у моря, с peshaya dostupnost k moryu в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с видом на море, у моря, с peshaya dostupnost k moryu
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/8
Новая квартира-студия, 39,6 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
€107,403
Студия 1 комната с видом на море, у моря, с peshaya dostupnost k moryu в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната с видом на море, у моря, с peshaya dostupnost k moryu
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
Новая квартира-студия, 44,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплексе на…
€120,963

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на горы
недорогая
элитная
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