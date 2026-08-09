Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Катху
  4. Жилая
  5. Студия

Студии в Катху, Таиланд

;
Патонг
4
Патонг
4
Студия Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/6
Завершение строительства в декабре 2026 года
$322,000
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Патонг, Таиланд
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Квартира-студия в кондоминиуме расположенном на Патонге, который был завершен в декабре 2015…
$262,399
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Камала, Таиланд
Студия 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
Квартира-студия в строящемся кондоминиуме и представляет собой уютное и современное жилье, и…
$262,204
Оставить заявку
TekceTekce
Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
Курортный жилой комплекс в итальянском прибрежном стиле Современный проект, созданный для…
$118,118
Оставить заявку
Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Dcondo Cove Phuket - новый жилой комплекс от девелопера Sansiri, одного из самых надёжных и …
$84,943
Оставить заявку
Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/7
🌴 Курортный жилой комплекс рядом с пляжем Камала Современный жилой комплекс всего в 4 мин…
$117,126
Оставить заявку
Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто хочет наслаждат…
$293,587
Оставить заявку
Студия 1 комната в Патонг, Таиланд
Студия 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/7
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в о…
$116,870
Оставить заявку
Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 379 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для кого подходит: Проект идеально подойдет для семе…
$71,469
Оставить заявку
Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 376 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для кого подходит: Проект идеально подойдет для семе…
$62,284
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Кату, Таиланд
Студия 1 спальня
Кату, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 8
Люксовые апартаменты в самом сердце Пхукета Этот малоэтажный кондоминиум, расположенный н…
$69,680
Оставить заявку
Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет в подарок!* Кому подходит: D Condo Reef Phuket – отличный выбор для семей с…
$57,060
Оставить заявку
Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто хочет …
$185,460
Оставить заявку
Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто хочет …
$166,384
Оставить заявку
Студия 1 комната в Патонг, Таиланд
Студия 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/7
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в о…
$97,220
Оставить заявку
Студия 1 комната в Патонг, Таиланд
Студия 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 7/7
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в о…
$98,177
Оставить заявку
Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто хочет …
$182,929
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Катху, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти