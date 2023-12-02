Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Кату
  5. Студии

Квартиры-студии в Кату, Таиланд

Студия В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Кату, Таиланд
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Кату, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/8
Проект новго кондоминимума на Пхукете – это гармония с природой, вдохновленная морем, пляжам…
€45,054
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти