Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Провинция Пхукет
  5. Студии

Квартиры-студии возле озера в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
43
Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален с Spalni, под аренду в Пхукет, Таиланд
Вилла 5 спален с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 400 м²
KAR6543: 500 метров до пляжа Карон! Удивительная вилла для жизни в раю. Всего в нескольких м…
€1,76 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 080 м²
Новый современный проект представляет собой комплекс из восьми изысканных роскошных вилл, ид…
€2,84 млн
Квартира 1 спальня в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня
Пхукет, Таиланд
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 5
Квартиры в престижном районе Лагуна • Сдача: первый квартал 2021г. • До моря: 150 м • …
€125,921
Дом 3 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 3 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
€485,218
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 540 м²
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Этот удивительный кондоминиум с видом на море расположен всего в 40…
€99,868
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 2/8
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с с…
€190,774
Квартира с видом на море, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Пхукет, Таиланд
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 7
Резиденция с бассейном и зонами отдыха в элитном районе, рядом с полем для гольфа, Пхукет, Т…
€136,940
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Эксклюзивный пентхаус в жилом комплексе Baan Pur, расположенном в районе Чонг Тале (Пхукет).…
Цена по запросу
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Вилла 6 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 950 м²
RESALE. On a hillside within a small gated community, 60 metres from the sea, offering a stu…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
ПЕРЕПРОДАЖА Открывая панорамный вид на море с видом на пляж Сурин и Банг Тао, этот роскош…
€226,949
Дом 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с личным бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
€639,256

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти