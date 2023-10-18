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Квартиры-студии в Патонг, Таиланд

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Патонг, Таиланд
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
❖ Срок завершения строительства 3-й квартал 2022 г ❖Стоимость квартиры 29м² от 164 тыс. $…
€145,000
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