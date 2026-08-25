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Студии в Патонге, Таиланд

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4 объекта найдено
Студия 1 спальня в Патонг, Таиланд
Студия 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/5
Квартира-студия в кондоминиуме расположенном на Патонге, который был завершен в декабре 2015…
$262 399
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Студия 1 комната в Патонг, Таиланд
Студия 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 7/7
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в о…
$98 177
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Студия 1 комната в Патонг, Таиланд
Студия 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/7
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в о…
$97 220
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Студия 1 комната в Патонг, Таиланд
Студия 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/7
До моря 530 м, Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс включает 3 здания, в о…
$116 870
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