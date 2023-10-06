ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Провинция Пхукет
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
43
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
4
215 м²
RESALE. Цена снижена с 18,5 млн. Тэев. В отличном месте и недавно отремонтированный, чтобы в…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
2
70 м²
TAL6538: Специальное предложение: Гарантия аренды - 6% для 3 лет ( платежи начинаются через …
€117,214
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
3
345 м²
LAY6787: Tropical Boutique Condominium in Layan Beach offers modern one, two, and three-bedr…
€415,003
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пхукет, Таиланд
2
1
34 м²
5/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€54,772
Рекомендовать
Вилла 5 спален с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
5
476 м²
PAT5205: The property is a villa situated in Patong. The land plot is 1231 sq.m. It has a fu…
€1,79 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
2
100 м²
KAM6584: Срочная распродажа! Квартиры 100 кв.м. со спальнями 2, просторной гостиной, кухней …
€120,054
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
4
995 м²
KAM6812: Представленная вилла представляет собой шедевр современной азиатской архитектуры с …
€3,50 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Na Chom Thian, Таиланд
2
1
45 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€192,804
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
5
4
467 м²
BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стил…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с kondicioner, с basseyn
Паттайя, Таиланд
2
1
38 м²
4/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€52,733
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
1
1
23 м²
1/9
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном рай…
€43,986
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Пхукет, Таиланд
3
1
54 м²
8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€196,518
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL