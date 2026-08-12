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Студии с бассейном в Пхукете, Таиланд

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Чонг Тале
231
Равай
80
Са Кху
23
Карон
43
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52 объекта найдено
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
$174,376
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,335
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 8
Уникальная возможность инвестировать в стильные и современные апартаменты в сердце Банг Тао,…
$103,509
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 7
Инвестиционно-привлекательная возможность! Доходность: от 6% годовых! Доступна рассрочка! …
$110,451
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Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/7
🌴 Курортный жилой комплекс рядом с пляжем Камала Современный жилой комплекс всего в 4 мин…
$117,126
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Пхукета - стильные апартаменты, идеально соче…
$174,544
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
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Студия 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Студия 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/7
Студия 30 м² в центре Банг Тао с выгодой 25% Продается новая студия в самом сердце Банг Т…
$102,100
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Студия 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Студия 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/7
Студия в современном жилом комплексе в 5 минутах от пляжа Раваи Продается эргономичная ст…
$121,457
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Undersun Estate
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,390
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/6
Kурортный жилой комплекс в 5 минутах от пляжа Ката, с атмосферой пятизвездочного отеля и воз…
$130,820
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты в сердце Най Харна с высоким по…
$139,431
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DDA Real Estate
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 5
Роскошные апартаменты с множеством удобств! Доходность от аренды: 6–7% годовых! Включена от…
$184,762
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DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 7/7
Современный курортный жилой комплекс в 400 метрах от пляжа Найянг Проект расположен в одн…
$157,196
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,349
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Площадь 32 м²
Этаж 4/8
*ЗAКРЫTЫЕ ПРОДАЖИ. ПOЛНOСТЬЮ ГОTОВAЯ К ПРOЖИBAHИЮ ИЛИ СДАЧЕ В АРЕНДУ КВАРТИРА * Bаша идеaль…
$118,184
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,308
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Студия 1 комната в Камала, Таиланд
Студия 1 комната
Камала, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/8
Курортный жилой комплекс в итальянском прибрежном стиле Современный проект, созданный для…
$118,118
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Студия в Пхукет, Таиланд
Студия
Пхукет, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж в комплексе BEACHFRONT BLISS CONDO на п…
$172,306
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$174,322
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/6
$174,363
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/8
Продается шикарная студия с дизайнерским ремонтом площадью 24 кв.м. Студия находится в отлич…
$100,805
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Студия 1 спальня в Карон, Таиланд
Студия 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток…
$133,799
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Студия в Choeng Thale, Таиланд
Студия
Choeng Thale, Таиланд
Площадь 36 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$156,665
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/7
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 22.2 кв.м. Студия находится нах…
$58,856
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/7
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 37.4 кв.м. Студия находится находит…
$162,131
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 6/7
Продается шикарная студия с дизайнерским ремонтом площадью 26.8 кв.м. Студия находится наход…
$137,777
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/7
Продается шикарная студия с дизайнерским ремонтом площадью 37.4 кв.м. Студия находится в отл…
$162,169
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 7/7
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 52.74 кв.м. Студия находится в отли…
$167,758
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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