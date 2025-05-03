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Квартиры-студии с гаражом в Пхукете, Таиланд

Чонг Тале
245
Равай
88
Карон
48
Патонг
3
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17 объектов найдено
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в пешей доступности до 2 пляжей. Всего 430 м до пляжа Ката и 850 м до пляжа Каро…
$210,627
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Погрузитесь в атмосферу роскоши и комфорта с этой стильной студией в новом жилом комплексе, …
$119,019
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Замечательное жилье с одной спальней в престижном районе Банг Тао на острове Пхукет, Таиланд…
$398,689
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Студия 1 спальня в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 спальня
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Погрузитесь в пик роскоши и небесной элегантности в этом архитектурном шедевре, где каждая и…
$97,514
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Добро пожаловать в уникальный мир роскошного жилья на Пхукете, созданного австралийским заст…
$85,978
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Погрузитесь в очарование современного жилого комплекса, расположенного в самом сердце Най Ха…
$85,049
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в воплощение искусства утонченного образа жизни в этом роскошном кондоминиуме в Ча…
$139,234
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Студия 1 спальня в Камала, Таиланд
Студия 1 спальня
Камала, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? Продажа Просторной Студии всего в 100 м от Пляжа Камала Представляем вашему вниманию пр…
$171,629
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в уникальный опыт отдыха в стиле курорта в самом сердце Банг Тао на острове Пхук…
$151,567
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Студия 1 комната в Кату, Таиланд
Студия 1 комната
Кату, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 8/8
Проект новго кондоминимума на Пхукете – это гармония с природой, вдохновленная морем, пляжам…
$54,434
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Очаровательные апартаменты в шаговой доступности от двух прекрасных пляжей: всего 500 метров…
$103,722
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Очаровательная студия делюкс в готовом жилом комплексе всего в нескольких шагах от пляжей Су…
$104,851
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в атмосферу беспрецедентного комфорта с этой стильной студией в строящемся жилом к…
$116,890
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/8
Почувствуйте роскошное и экологичное проживание в этом исключительном кондоминиуме в самом с…
$115,018
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в виртуозный образ жизни в этом живописном уголке у самого берега, всего в 100 мет…
$180,701
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Параметры недвижимости в Пхукете, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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