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Квартиры-студии в Са Кху, Таиланд

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19 объектов найдено
Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Beachfront Bliss Phuket Condom…
$166,617
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/7
Откройте для себя воплощение спокойной жизни в Найянге, Пхукет - изысканном убежище всего в …
$81,648
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$173,779
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/8
До моря 800 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Недавно завершенный кондоминиу…
$85,018
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6%!Прекрасно подходит как для постоянного…
$62,500
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$192,525
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$183,603
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Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/3
Инвестируйте в роскошные апартаменты с видом на пляж на побережье Таланга!Гарантированный до…
$172,306
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Выгодные инвестиции! Доход от 7%!Это отличное место для постоянного пребывания, а также возм…
$186,766
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия в Са Кху, Таиланд
Студия
Са Кху, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
$1,55 млн
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$230,217
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/7
Наши клиенты могут получить скидку до 10% от цены застройщика! Цена может отличаться от у…
$93,190
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семейног…
$91,913
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех…
$169,114
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойный Роскошь на Пляже Найянг Представленный в конце 2022 года, это…
$112,878
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Поднимите свой уровень жизни в самых роскошных апартаментах Пхукета Погрузитесь в пик рос…
$105,371
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для семейног…
$102,869
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 7/7
До моря 200 м, Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Новое малоэтажное кондоминиум,…
$45,886
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Студия 1 комната в Са Кху, Таиланд
Студия 1 комната
Са Кху, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для цен…
$191,675
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Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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