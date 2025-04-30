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Квартиры-студии в Чонге Тале, Таиланд

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245 объектов найдено
Студия в Чонг Тале, Таиланд
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Студия
Чонг Тале, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/7
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты на острове Пхукет с высоким пот…
$91,142
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/7
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B827 в проекте So Lagoon C…
$228,599
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/7
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 8 этаже. Номер юнита B827 в проекте So Lagoon C…
$155,613
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 6/8
Студия площадью 26,3 кв.м. на 4 этаже. Номер юнита B403 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$98,443
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Студия 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$93,080
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Студия площадью 26,6 кв.м. на 7 этаже. Номер юнита A712 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$96,180
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/8
Студия площадью 26,3 кв.м. на 7 этаже. Номер юнита B714 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$99,009
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит со…
$265,023
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Vega идеально подходит для тех…
$92,709
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто ищет идеальное сочетание рос…
$144,660
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/8
Студия площадью 26,6 кв.м. на 3 этаже. Номер юнита A312 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$89,956
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 8/8
Студия площадью 26,6 кв.м. на 5 этаже. Номер юнита A512 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$94,765
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 7/8
Студия площадью 26,3 кв.м. на 5 этаже. Номер юнита B503 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$97,311
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для семейного отдыха …
$102,147
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$249,269
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Студия площадью 26 кв.м. на 4 этаже. Номер юнита B404 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Надеж…
$95,897
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 7/8
Студия площадью 26,3 кв.м. на 4 этаже. Номер юнита B416 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$93,068
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Студия в Choeng Thale, Таиланд
Студия
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/8
Уникальная возможность инвестировать в стильные и современные апартаменты в сердце Банг Тао,…
$103,509
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Serene Condominium Surin идеально под…
$117,618
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в уникальный опыт отдыха в стиле курорта в самом сердце Банг Тао на острове Пхук…
$151,567
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Студия в Choeng Thale, Таиланд
Студия
Choeng Thale, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/5
Инвестиционная возможность на пляже Банг Тао! Прекрасно подходит как для постоянного прожива…
$189,242
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Агентство
DDA Real Estate
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Студия 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$90,992
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
English, Русский, Polski, Čeština, Українська
Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/7
Ваш идеальный дом на Пхукете. Каждому покупателю билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Для…
$198,001
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/8
Студия площадью 26,3 кв.м. на 7 этаже. Номер юнита B715 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$99,009
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет р…
$117,490
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Студия 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Студия 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
? Апартаменты - ваш идеальный уголок в Таланге, остров Пхукет! ? ? 1 спальня ? 1 ванная …
$165,489
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/8
Студия площадью 26,3 кв.м. на 6 этаже. Номер юнита B615 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$98,160
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Студия 1 комната в Чонг Тале, Таиланд
Студия 1 комната
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/7
До моря: 700 мО комплексе:Современные кондоминиумы у пляжа Лаян, площадь от 34,4 до 220,3 кв…
$143,225
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Студия 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 8/8
Студия площадью 26,3 кв.м. на 6 этаже. Номер юнита B614 в проекте So Lagoon Cherngtalay. Над…
$98,160
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Студия 1 спальня в Choeng Thale, Таиланд
Студия 1 спальня
Choeng Thale, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 7/7
Один из лучших проектов для инвестиций на острове Пхукет с доходностью до 11% годовых! Th…
$111,790
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
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Параметры недвижимости в Чонге Тале, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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