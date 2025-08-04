Жилой комплекс The Balance Luxury Condominium Patong

Роскошные апартаменты с множеством удобств! Доходность от аренды: 6–7% годовых!
Включена отделка, встроенная кухня и инженерия - готово к fit-out!
Уникальное расположение - центр Патонга! 100 метров до Patong Beach!
The Balance Luxury Condominium Patong - это премиальный жилой проект в 100 метрах от пляжа Патонг, сочетающий умный дом, стеклянную архитектуру и высокую доходность от аренды.
Удобства: многоуровневый бассейн с лаунж-зонами, фитнес-зал с видом, onsen, spa, co-working, библиотека, pet-зона, BBQ-зона, rooftop зона с панорамой, подземная парковка, 24/7 охрана, видеонаблюдение, ресепшен.
Расположение:
- Phuket Surf House - 200 м;
- боксерский стадион Bangla Boxing Stadium - 550 м;
- рынок Banzaan Fresh Market - 1.3 км;
- международный аэропорт Пхукета 31.8 км.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.