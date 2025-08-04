  1. Realting.com
  2. Таиланд
  Жилой комплекс The Balance Luxury Condominium Patong

Жилой комплекс The Balance Luxury Condominium Patong

Пхукет, Таиланд
от
$184,762
;
13
ID: 27387
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Роскошные апартаменты с множеством удобств! Доходность от аренды: 6–7% годовых!
Включена отделка, встроенная кухня и инженерия - готово к fit-out!
Уникальное расположение - центр Патонга! 100 метров до Patong Beach!

The Balance Luxury Condominium Patong - это премиальный жилой проект в 100 метрах от пляжа Патонг, сочетающий умный дом, стеклянную архитектуру и высокую доходность от аренды.

Удобства: многоуровневый бассейн с лаунж-зонами, фитнес-зал с видом, onsen, spa, co-working, библиотека, pet-зона, BBQ-зона, rooftop зона с панорамой, подземная парковка, 24/7 охрана, видеонаблюдение, ресепшен.

Расположение:

- Phuket Surf House - 200 м;
- боксерский стадион Bangla Boxing Stadium - 550 м;
- рынок Banzaan Fresh Market - 1.3 км;
- международный аэропорт Пхукета 31.8 км.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

