  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таиланд

Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€108,516
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Первоклассный жилой комплекс включает лобби и галерею, зону ко-воркинга, большой бассейн с баром и зоной для загара, бассейн на крыше, спортзал, несколько ресторанов, СПА, медицинский центр. Круглосуточно работает охрана, есть шаттлы.

Преимущества

Для последних оставшихся объектов девелоперская компания предлагает инвесторам выгодную программу управления 70/30.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Камала - 2 км
  • Пляж Сурин - 5 км
  • Пляж Патонг - 9 км
  • Пешеходная улица Бангла - 10 км
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Riviera Monaco
Na Chom Thian, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€61,951
Жилой комплекс The Strand Thonglor
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€498,323
Жилой комплекс Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€204,429
Жилой комплекс Новая резиденция с отелем и спа-центром в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€238,125
Вы просматриваете
Апартаменты с 1 и 2 спальнями под аренду в престижном жилом комплексе, Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€108,516
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Пхукет, Таиланд
от
€122,746
Площадь 35–70 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: Art House
Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40% В комплексе: Новый и абсолютно уникальный проект находится всего лишь в 300х метрах от самого популярного и туристического пляжа Пхукета – Карон, известного своим белоснежным песком, кристально чистой водой и развитой инфраструктурой. Комплекс состоит из двух семиэтажных зданий утопающих в зелени холмов с видом на бескрайний океан. Вся инфраструктура района находится в шаговой доступности: кафе, рестораны, в том числе и русская кухня, магазины, супермаркеты, массаж и спа салоны, аптеки, банки и пункты обмена валют, рынки, храм и местные достопримечательности. Сам комплекс имеет отельную лицензию, богатую инфраструктуру и обладает спектром высококлассных услуг 5* отеля, которые отвечают всем требованиям даже самых взыскательных гостей: бассейн «инфинити» на крыше каждого здания с собственным баром-рестораном и панорамным видом на океан, бассейн на первом этаже с террасой для приема солнечных ванн, сауна, фитнес центр с профессиональным оборудованием, детская игровая комната и библиотека, ресторан для завтраков, тропический сад, лобби, две крытые парковки, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. В апартаментах: 191 квартира с односпальной и двуспальной планировками и возможностью обьединения нескольких квартир в пентхаус. Все планировки тщательно продуманы, чтобы обеспечить максимум комфорта и пространства: просторная открытая гостинная совмещена с обеденной зоной, полностью оборудованная кухня, отдельная спальная и ванная комнаты, балкон. По желанию гостей можно оборудовать гардеробную или установить ванную в балийском стиле. Дизайн квартир – тропический модерн, выполнен в теплых, естественных тонах с отделкой из дерева и натуральных материалов. Карта: Аэропорт: 40 мин Патонг: 10 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 5 мин Рестораны: 5 мин Больница: 10 мин Гольф-клуб: 10 мин Пристань: 25 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Минигольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€49,780
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на море. Резиденция располагает системой безопасности, подземной парковкой, бассейном, сауной, фитнес-центром, садом. Удобства и оснащение в доме Современная кухня Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на вершине холма Пратамнак и в 5 минутах ходьбы от пляжа.
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€526,245
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы и таунхаусы. Каждый дом имеет собственный сад, где возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположение и объекты поблизости Международный аэропорт Пхукета - 20 минут езды
Realting.com
Перейти