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KAVE AVA

Chang Rak Yai, Таиланд
от
€55,981
;
16
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О комплексе

Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 5 %!

Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!

Дом сдан! Апартаменты полностью меблированы!

Выгодное местоположение комплекса, повысит спрос н аренду!

Современные апартаменты рядом с главной дорогой в районе Клонг Нуенге, Патхум Тани.

Kave AVA - 8 этажное здание, новое начало жизни с ультрасовременным дизайном. Зеленая зона площадью более 3840 кв.м. с более чем 7000 кв.м. зонами для реализации идей и занятий.

Удобства: общий бассейн, пространство для мсовместной работы / конференц-зал, музыкальная комната,игровая комната в помещении, мини-кинотеатр, общий сад, фитнес, общий тренажерный зал, зона для занятий йогой, парковка для автомобилей, круглосуточная охрана, видеонаблюдение.

Инфраструктура: торговые центры и магазины, рестораны, кафе, школы, университет, больница. Местоположение: - аэропорт Суварнабхуми, 55км.; - напротив входа в университет Таммасат; - напротив ворот Чианг Рак 2; - рядом с красной линией SRT.

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Дом сдан
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Chang Rak Yai, Таиланд

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KAVE AVA
Chang Rak Yai, Таиланд
от
€55,981
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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