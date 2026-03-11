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Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле

Пхукет, Таиланд
от
$2,14 млн
;
6
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ID: 3484
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.05.2023

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

О комплексе

Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете.

Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина.

На территории комплекса расположено 9 великолепных вилл с бассейном на склоне холма площадью от 1 143 до 1 818 кв.м.
Проект построен в уникальном и узнаваемом современном тропическом стиле, с округлыми изгибами. Виллы необычайно современны и уникальны по дизайну, имеют 2 или 3 уровня; бывают 2-х типов: тип В (4 спальни) имеет общую площадь 625 кв.м., а тип С (5 спален) имеет монументальную площадь 1246 кв.м.

Интерьеры включают просторную и светлую гостиную и столовую открытой планировки, полностью оборудованную кухню.
Экстерьеры подходят для отдыха на свежем воздухе, мероприятий или вечеринок у бассейна.

На крыше расположена стильная беседка, которую можно использовать как место для семейных встреч, вечеринку с барбекю или любые другие мероприятия на свежем воздухе.

Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты, и пр.


УДОБСТВА:
- Парковка
- Видеонаблюдение
- Охрана 24/7
- Менеджмент в комплексе
- Бассейн
- Парковка
- Кондиционер
- Wi-Fi

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Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$2,14 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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