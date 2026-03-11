Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле

Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете.



Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина.



На территории комплекса расположено 9 великолепных вилл с бассейном на склоне холма площадью от 1 143 до 1 818 кв.м.

Проект построен в уникальном и узнаваемом современном тропическом стиле, с округлыми изгибами. Виллы необычайно современны и уникальны по дизайну, имеют 2 или 3 уровня; бывают 2-х типов: тип В (4 спальни) имеет общую площадь 625 кв.м., а тип С (5 спален) имеет монументальную площадь 1246 кв.м.



Интерьеры включают просторную и светлую гостиную и столовую открытой планировки, полностью оборудованную кухню.

Экстерьеры подходят для отдыха на свежем воздухе, мероприятий или вечеринок у бассейна.



На крыше расположена стильная беседка, которую можно использовать как место для семейных встреч, вечеринку с барбекю или любые другие мероприятия на свежем воздухе.



Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты, и пр.





УДОБСТВА:

- Парковка

- Видеонаблюдение

- Охрана 24/7

- Менеджмент в комплексе

- Бассейн

- Парковка

- Кондиционер

- Wi-Fi



Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!