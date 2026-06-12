Жилой комплекс VIPKaron Seaview Condominium

❖ Стоимость:

Квартира - студия 28,4 м² от 105К $

1-спальных апартаментов площадью 36,8 м² от 157К $

2-спальных апартаментов площадью 55.2 м² от 230К $

2-спальных апартаментов площадью 87.58 м² от 358К $

Также доступны для покупки и другие площади.

* На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно.

❖ Дата постройки 4-й квартал 2023 г.

❖ Расстояние до моря - 500 метров до пляжа Карон.

❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет

При стоимости квартиры в 105К $ ежегодный доход составит от 7,3К $.

❖Участвуя в программе арендного пула, инвесторы будут получать 60% дохода от аренды.

❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход).

❖ Форма собственности - на Ваш выбор Freеhold / Leasehold.

❖ Рассрочка на 2 года.

*При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно.

Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия.

❖ Возможно дистанционное оформление сделки

❖ Возможна оплата критовалютой

❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства)

❖ Инфляция в Таиланде - менее 1%

❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения.

❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.

? Комплекс имеет удачную локацию в самом сердце Карона, а практически из всех номеров открывается прекрасный вид на Андаманские море. Все апартаменты оборудованы современной кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и бытовой техникой.

?Всего в нескольких минутах ходьбы от кондоминиума расположены ночные и местные рынки, круглосуточные магазины, массажные и спа-салоны, крупные торговые центры, рестораны с тайской и интернациональной кухней, ночные клубы, бары и различные развлекательные шоу.

На территории:

Лобби;

Бассейн-инфинити на крыше с зоной для загара и отдыха;

Ресторан;

Бар;

Спортивный зал;

Детская игровая комната;

Электронная система доступа;

Парковка;

Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Процедура оформления сделки:

Резервация (задаток/депозит) - 3К $

* Сумма входит в стоимость объекта недвижимости.

** Депозит невозвратный

Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре.

1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации

Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально.

Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца.

** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки.

Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты):

Регистрация права собственности:

Freеhold - 6,3%

Leasehold - 1,1%

Установка счетчиков воды и света - 600 $

Капитальный ремонт - 500 THB за 1 м²

Ежегодные платежи:

Обслуживание общих территорий - 60 THB за 1 м²

?ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС





