  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Жилой комплекс VIPKaron Seaview Condominium

Жилой комплекс VIPKaron Seaview Condominium

Пхукет, Таиланд
от
$105,000
;
28
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 3926
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

❖ Стоимость:

Квартира - студия 28,4 м² от 105К $

1-спальных апартаментов площадью 36,8 м² от 157К  $ 

2-спальных апартаментов площадью 55.2 м² от 230К  $ 

2-спальных апартаментов площадью 87.58 м² от 358К $

Также доступны для покупки и другие площади.

* На Пхукете стоимость меняется пропорционально этапам сделанных работ. Чем ближе проект к стадии завершения, тем выше стоимость. Так же стоимость может измениться в зависимости от курса валют. Уточняйте актуальный прайс дополнительно. 

❖ Дата постройки 4-й квартал 2023 г.

❖ Расстояние до моря - 500 метров до пляжа Карон.

❖ Гарантируемый доход - 7% на 5 лет 

При стоимости квартиры в 105К  $ ежегодный доход составит от 7,3К $.

❖Участвуя в программе арендного пула, инвесторы будут получать 60% дохода от аренды.

❖Профессиональное управление недвижимостью от застройщика (полностью пассивный доход). 

❖ Форма собственности - на Ваш выбор  Freеhold / Leasehold.

❖ Рассрочка на 2 года.

*При этом жить или сдавать квартиру в аренду можно будет с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Индивидуальные условия оплаты и рассрочки обсуждаются дополнительно. 

Наша работа - за столом переговоров получить для Вас лучшие условия. 

❖ Возможно дистанционное оформление сделки

❖ Возможна оплата критовалютой

❖ Ежегодное удорожание стоимости недвижимости на острове = 3-10% (за счет дефицита земли и ограничений строительства)

❖ Инфляция в Таиланде - менее 1%

❖ Круглогодичный популярный курорт мирового класса, здесь спрос на аренду всегда превышал предложения.

❖ При покупке недвижимости общей стоимостью от 350К $ помогаем оформить инвесторскую визу сроком на 5 лет.

? Комплекс имеет удачную локацию в самом сердце Карона, а практически из всех номеров открывается прекрасный вид на Андаманские море. Все апартаменты оборудованы современной кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и бытовой техникой. 

?Всего в нескольких минутах ходьбы от кондоминиума расположены ночные и местные рынки, круглосуточные магазины, массажные и спа-салоны, крупные торговые центры, рестораны с тайской и интернациональной кухней, ночные клубы, бары и различные развлекательные шоу. 

На территории:

  • Лобби;
  • Бассейн-инфинити на крыше с зоной для загара и отдыха;
  • Ресторан;
  • Бар;
  • Спортивный зал;
  • Детская игровая комната;
  • Электронная система доступа;
  • Парковка;
  • Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Процедура оформления сделки:

Резервация (задаток/депозит) - 3К $

* Сумма входит в стоимость объекта недвижимости.

** Депозит невозвратный 

Если Вы не в Таиланде, то договор и в течение 15-20 дней курьерская служба доставит его к вам лично в руки. Вы получите 3 комплекта, которые нужно подписать и 2 из них отправить обратно. На основании договора совершается первый платеж переводом на тайский счет застройщика. Последующие платежи совершаются согласно графику в договоре.

1-й платеж 30% (за вычетом резервации) - оплачивается в течении 30 дней после подписания договора и внесение резервации

Остальные платежи обсуждаем индивидуально исходя из ваших пожеланий. Можно оплачивать помесячно, можно поквартально. 

Единственное условие, чтобы платежи не превышали 4 месяца.

** Обратите внимание, что график платежей может отличаться, т.к. проект может быть на любой стадии строительства на момент Вашей покупки.

Дополнительно оплачиваются (единоразово после 100% оплаты):

Регистрация права собственности:

Freеhold - 6,3%

Leasehold - 1,1%

Установка счетчиков воды и света - 600 $

Капитальный ремонт - 500 THB  за 1 м²

Ежегодные платежи:

Обслуживание общих территорий - 60 THB  за 1 м²

?ЗАИНТЕРЕСОВАЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПХУКЕТЕ, НАПИШИТЕ НАМ СЕЙЧАС  

 

 



 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 28.4 – 36.8
Цена за м², USD 3,697 – 4,266
Цена квартиры, USD 105,000 – 157,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 55.2 – 87.6
Цена за м², USD 4,088 – 4,167
Цена квартиры, USD 230,000 – 358,000

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс The Forest Patong
Патонг, Таиланд
от
$272,109
Жилой комплекс Sirius Condominium
Равай, Таиланд
от
$139,923
Жилой комплекс Апартаменты с бассейнами в малоэтажной резиденции класса люкс, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,35 млн
Жилой комплекс Layan Green Park – 6% to 8% guarantee – 3 to 5 years
Пхукет, Таиланд
от
$132,788
Жилой комплекс Villa Qabalah с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
$419,406
Вы просматриваете
Жилой комплекс VIPKaron Seaview Condominium
Пхукет, Таиланд
от
$105,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс 7 PALMS
Жилой комплекс 7 PALMS
Жилой комплекс 7 PALMS
Жилой комплекс 7 PALMS
Жилой комплекс 7 PALMS
Показать все Жилой комплекс 7 PALMS
Жилой комплекс 7 PALMS
Baan Chaloklum, Таиланд
от
$70,164
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Уникальные апартаменты на колоритном острове Пханган! Инвестиционно - привлекательный объект! Доходность от 7%! Рассрочка! В непосредственной близости от пляжа! Апартаменты меблированы! 7 PALM - комфортные условия для уединенного отдыха с самым красивым пляжем на острове, с белым пе…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Показать все Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Жилой комплекс Bellevue Lagoon
Choeng Thale, Таиланд
от
$144,589
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
3 объекта недвижимости 3
Bellevue Lagoon Новый роскошный кондоминиум будет построен совсем рядом с самым известным и популярным среди изысканной публики районом острова - Лагуной, что делает проект поистине уникальным в соотношении цены и локации. Застройщик предлагает по-настоящему приятные цены, ведь студию можно…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Показать все Жилой комплекс The Petit Tycoon
Жилой комплекс The Petit Tycoon
Пхукет, Таиланд
от
$331,865
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Как купить недвижимость в Таиланде в 2026 году
12.06.2026
Как купить недвижимость в Таиланде в 2026 году
Правила въезда в Таиланд в 2026 году
20.05.2026
Правила въезда в Таиланд в 2026 году
Налоги и расходы при покупке недвижимости в Таиланде в 2026 году
31.03.2026
Налоги и расходы при покупке недвижимости в Таиланде в 2026 году
Недвижимость в Таиланде как альтернатива банкам и валюте
19.03.2026
Недвижимость в Таиланде как альтернатива банкам и валюте
Недвижимость в Таиланде дешевле, чем кажется: где искать скрытые возможности
12.03.2026
Недвижимость в Таиланде дешевле, чем кажется: где искать скрытые возможности
Паттайя возвращается? Подробно разбираем перспективы рынка недвижимости в 2026 году
25.02.2026
Паттайя возвращается? Подробно разбираем перспективы рынка недвижимости в 2026 году
Проверка застройщика в Таиланде: на что обратить внимание инвестору
09.02.2026
Проверка застройщика в Таиланде: на что обратить внимание инвестору
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
19.01.2026
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
Показать все публикации