Апартаменты в самом центре Бангкока, Саторн-роуд!

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Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %!

Апартаменты меблированы: встроенная кухня, бытовая техника, сан.техника!

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Саторн-роуд в настоящее время считается “настоящим центральным деловым центром" или самым коммерчески развитым районом города. Это благоприятный для проживания район, в котором расположено множество важных мест и правительственных учреждений, включая посольства, консульства, офисы, супер-роскошные торговые комплексы, 5-звездочные отели и резиденции, многофункциональные заведения и несколько мегапроектов.

Supalai ICON Sathorn - это первый полноценный инновационный городской жилой комплекс на Саторн-роуд, предлагающий полный спектр удобств для любого уровня жизни.

Удобства: огромный бассейн с джакузи, тренажерный зал с зонами для йоги и аэробики, зона для бокса, театр и караоке, аква-зона, детская игровая площадка, руф топ на 53 этаже с бассейнами и зонами для отдыха, sky лаунж зона с панорамным видом на город, сауна, гостиная, общий сад, парная, коворкинг-пространство / конференц-зал, парковка, охрана, видеонаблюдение, доступ по карте-ключу.

Расположение и инфраструктура: - станция метро Лумфини, 800м.; - больница BNH, 450 м.; - аэропорт, 40 км.; - парк Лумфини, 850 м.; - комплекс Силом, 900м.; - школа Святого Иосифа, 750 м.

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