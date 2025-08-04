  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Катху
  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.

Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.

Кату, Таиланд
от
$100,000
BTC
1.1894801
ETH
62.3457372
USDT
98 868.4505831
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
Оставить заявку
ID: 27952
ID новостройки на Realting
In CRM: 003139
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Город
    Кату

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Управляющая компания Plast Property - более 30 лет опыта.

Современный жилой комплекс с кондоминиумами и апартаментами в самом центре Пхукета.

Комплекс состоит из трёх зданий по 8 этажей, всего 604 квартиры, в продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, площадью от 30 м2 до 53 м2.

Жилой комплекс расположится в непосредственной близости от торговых центров Central Festival и Floresta Phuket, школы Headstart и международной больнице Сириродж.

Окончание строительства: сдан в 2025 году.

Инфраструктура:

  • Бассейны
  • Тренажёрный зал
  • Коворкинг
  • Сауна
  • Джакузи
  • Йога-студия
  • Парковка
  • Зарядные станции
  • Сад и зона релакса

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кату, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$1,08 млн
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами и полем для гольфа Лагуна, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,55 млн
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Таиланд
от
$63,339
Жилой комплекс Layan Verde
Чонг Тале, Таиланд
от
$177,479
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$225,369
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.
Кату, Таиланд
от
$100,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Показать все Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Жилой комплекс The Exclusive Sky Phuket Condominium
Камала, Таиланд
от
$947,707
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 294 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех, кто ценит эксклюзивность, роскошь и личное пространство. Понравится семьям, инвесторам и тем, кто ищет уникальные возможности для проживания и отдыха в одном из самых востребованных районов Пхукета.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
293.5
1,06 млн
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами, зелеными зонами и мини-гольфом в 4 минутах от пляжа Лаян, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$90,588
Место, где внутренняя гармония соединяется с роскошью и комфортом. На территории площадью 3,8 гектара каждый шаг — это прикосновение к природе. Более 8 000 м2 зелёных зон создают атмосферу живых, безопасных джунглей. Это не просто место для жизни, это пространство, где передовые технологии с…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Показать все Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Жилой комплекс The Origin Kathu – Patong
Кату, Таиланд
от
$59,437
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Площадь 34–45 379 м²
6 объектов недвижимости 6
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Располагаясь в сердце Кату, предлагает студии, 1 и 2-комн. квартиры площадью от 25 до 48 кв.м. Все юниты полностью меблированы для вашего комфорта. Архитектура проекта воплощает современные стандарты роскоши с использованием премиальных матер…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
33.6 – 45 379.0
66,419 – 91,212
Квартира 2 комнаты
47.7
126,411
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации