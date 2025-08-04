Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.

Управляющая компания Plast Property - более 30 лет опыта.
Современный жилой комплекс с кондоминиумами и апартаментами в самом центре Пхукета.
Комплекс состоит из трёх зданий по 8 этажей, всего 604 квартиры, в продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, площадью от 30 м2 до 53 м2.
Жилой комплекс расположится в непосредственной близости от торговых центров Central Festival и Floresta Phuket, школы Headstart и международной больнице Сириродж.
Окончание строительства: сдан в 2025 году.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.