Жилой комплекс Новый жилой комплекс The Base Bukit в районе Кату.

Управляющая компания Plast Property - более 30 лет опыта.

Современный жилой комплекс с кондоминиумами и апартаментами в самом центре Пхукета.

Комплекс состоит из трёх зданий по 8 этажей, всего 604 квартиры, в продаже студии, апартаменты с одной и двумя спальнями, площадью от 30 м2 до 53 м2.

Жилой комплекс расположится в непосредственной близости от торговых центров Central Festival и Floresta Phuket, школы Headstart и международной больнице Сириродж.

Окончание строительства: сдан в 2025 году.

Инфраструктура:

Бассейны

Тренажёрный зал

Коворкинг

Сауна

Джакузи

Йога-студия

Парковка

Зарядные станции

Сад и зона релакса

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.