Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд

Комплекс состоит из 233 студий и квартир с одной спальней. Размеры варьируются от 47 до 70 м2. Квартиры расположены вокруг красивого озера с водопадами, пешеходными дорожками и тропическим ландшафтом. Есть отличные удобства, такие как два бассейна, ресторан, бар у бассейна, детский клуб, фитнес-центр, студия йоги и многое другое.

Плата за обслуживание 80 бат за м2/месяц. Амортизационный фонд 700 бат/м2.

Строительство началось в сентябре 2022 года и должно быть завершено к декабрю 2024 года.

Преимущества

График оплаты:

Плата за бронирование 100 000 THB - при подписании Соглашения о бронировании

1-й платеж - 25% при подписании договора купли-продажи

2-й платеж - 25% при завершении фундамента

3-й платеж - 25% при завершении крыши

4-й платеж - 20% при сдаче

5-й платеж - 5% при регистрации объекта

Покупатели могут присоединиться к программе аренды, которой будет управлять международный 5* гостиничный оператор.

Расположение и объекты поблизости

Этот хорошо закрытый залив и рыбацкая деревня, окруженная лесистыми холмами, является одним из самых красивых мест на Пхукете. Из-за более спокойного темпа за последние несколько лет Камала стала излюбленным местом для пенсионеров и других постоянных посетителей. Комплекс занимает северную часть залива Камала и предлагает последний крупный пляжный отдых в самом сердце эксклюзивного западного побережья Пхукета. Резиденция расположена всего в 380 метрах от пляжа Камала.

Пхукет — крупнейший остров Таиланда и крупный азиатский туристический центр с хорошо развитой инфраструктурой, обслуживающей посетителей со всего мира. До Пхукета легко добраться прямыми ежедневными рейсами из большинства региональных центров, откуда можно добраться до всех основных международных рынков. Международный аэропорт Пхукета находится в 35 минутах езды от комплекса.