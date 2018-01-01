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Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€304,334
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10
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О комплексе

Комплекс состоит из 233 студий и квартир с одной спальней. Размеры варьируются от 47 до 70 м2. Квартиры расположены вокруг красивого озера с водопадами, пешеходными дорожками и тропическим ландшафтом. Есть отличные удобства, такие как два бассейна, ресторан, бар у бассейна, детский клуб, фитнес-центр, студия йоги и многое другое.

Плата за обслуживание 80 бат за м2/месяц. Амортизационный фонд 700 бат/м2.

Строительство началось в сентябре 2022 года и должно быть завершено к декабрю 2024 года.

Преимущества

График оплаты:

  • Плата за бронирование 100 000 THB - при подписании Соглашения о бронировании
  • 1-й платеж - 25% при подписании договора купли-продажи
  • 2-й платеж - 25% при завершении фундамента
  • 3-й платеж - 25% при завершении крыши
  • 4-й платеж - 20% при сдаче
  • 5-й платеж - 5% при регистрации объекта

Покупатели могут присоединиться к программе аренды, которой будет управлять международный 5* гостиничный оператор.

Расположение и объекты поблизости

Этот хорошо закрытый залив и рыбацкая деревня, окруженная лесистыми холмами, является одним из самых красивых мест на Пхукете. Из-за более спокойного темпа за последние несколько лет Камала стала излюбленным местом для пенсионеров и других постоянных посетителей. Комплекс занимает северную часть залива Камала и предлагает последний крупный пляжный отдых в самом сердце эксклюзивного западного побережья Пхукета. Резиденция расположена всего в 380 метрах от пляжа Камала.

Пхукет — крупнейший остров Таиланда и крупный азиатский туристический центр с хорошо развитой инфраструктурой, обслуживающей посетителей со всего мира. До Пхукета легко добраться прямыми ежедневными рейсами из большинства региональных центров, откуда можно добраться до всех основных международных рынков. Международный аэропорт Пхукета находится в 35 минутах езды от комплекса.

  • Пляж Сурин 5 мин
  • Поле для гольфа Laguna 15 мин
  • Торговый район Boat Avenue 15 мин
  • Ближайшие торговые центры Blue Tree и Central Mall 15 мин
  • Пляж Патонг 15 мин
  • Поле для гольфа Red Mountain 30 мин
  • Британская международная школа 35 мин
  • Международная школа Кайонкиет 35 мин
  • Торговый центр Central Festival Phuket 35 мин
  • Пхукет Таун 40 мин
  • Бангкокский Госпиталь 40 мин
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе с хорошей инфраструктурой и обслуживанием рядом с пляжем Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€304,334
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Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс на берегу моря для проживания или инвестиций, Найянг, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€196,228
Агентство: TRANIO
Проект состоит из 16 зданий высотой в 3 этажа, по 6 квартир в каждом доме, и расположен прямо на пляже Найянг Бич, Пхукет. Доступны квартиры студии, с 1 и 2 спальнями площадью от 32 до 75 м2. Все апартаменты с фантастическим видом на море! В проекте 2 разные зоны: Зона 1 - это здания A1 - A5, называемые «Жилой зоной», где покупатель использует квартиру для проживания или сдачи в аренду самостоятельно. Зона 2 – это здания B1-4, C1-4, D1-3, именуемые «Инвестиционная зона», в которой покупатель возвращает квартиру управляющей компании и получает чистый доход в размере 6% в год в течение 10 лет. Покупатель может оставаться в квартире 30 дней в году. Завершение строительства всей жилой зоны (здания от А1 до А5) к июлю 2023 года и завершение всех инвестиционных зон (здания B, C и D) к марту 2024 года. На территории комплекса есть инфинити- бассейн на крыше клубного дома, фитнесс-зона, лобби, места для отдыха на свежем воздухе, кафе, пляжный бар и ресторан, офис управляющей компании, круглосуточная охрана, электромобили для перемещения внутри комплекса. Преимущества Пакет мебели Неограниченная аренда без возврата через 90 лет Высокая доходность 6% нетто в течение 10 лет Гибкая система оплаты: Плата за бронирование составляет 200 000 тайских батов 30% при подписании договора купли-продажи в течение 15-30 дней после даты бронирования 20% завершение строительства стен 20% завершены работ по электроснабжению и водоснабжению 15% завершение внутренних работ 15% окончательный платеж при официальной регистрации права собственности покупателя в земельном департаменте Расположение и объекты поблизости Тишина и природа в окружении 5‑звездочных отелей. Всего 10 минут на машине до Международного Аэропорта Пхукет.
Жилой комплекс VIP GALAXY
Жилой комплекс VIP GALAXY
Пхукет, Таиланд
от
€437,762
Сдача в: 2025
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Vip Galaxy - большой комплекс роскошных вилл на юге Пхукета, предлагает на продажу три различных типа вилл, площадь которых составляет около 206-272 квадратных метров. В каждой вилле есть свой частный бассейн и частный сад. Vip Galaxy имеет пятизвездочный вестибюль отеля площадью 5 000 квадратных метров с фитнес-клубом, открытым бассейном, звездным рестораном-баром и тайским спа. Комплекс вилл предоставляет пятизвездочные гостиничные услуги, аренду недвижимости и ежедневное обслуживание. Расположение: - Пляж Раваи - 400 м. - Пляж Януй - 1.7 км. - Озеро Найхарн - 1.6 км. - Улица морепродуктов Раваи - 1.6 км. - Пляж Най Харн - 2 км. - Смотровая площадка для красивых закатов - 2 км. - Пляж Ката - 8 км. - Старый город Пхукет - 15 км. - Торговый центр - 15 км. - Central Festival - 16 км. - Пляж Патонг - 18 км. - Международный аэропорт Пхукета - 45 км. - Причал Чалонг - 7,4 км. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Таиланде! Консультация бесплатно!
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