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Кондо с террасой в Таиланде

Паттайя
44
Пхукет
556
Чонг Тале
185
Равай
93
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75 объектов найдено
Кондо в Банг Саре, Таиланд
Кондо
Банг Саре, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 27/33
1 bedrrom 1 bathrrom Del Mare in Bang Saray - 1 bedrrom 1 bathrrom  - Size 42 m2 - Floo…
$134,000
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 9/30
Studio 32 M2 в Peak Towers в Pratumnak, Pattaya Тип: Studio   size: 32 M2 Quot: иностран…
$64,706
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 8
2 спальни, 2 ванные комнаты, 50 м2; Arcadia Beach Resort в Южной Паттайе, Паттайя• Тип 2 спа…
$153,278
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/33
1 Bedroom 1 Bathroom 34 m2 in The Riviera California Development Name : The Riviera Calif…
$103,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 26/54
Кондоминиум Zire Wongamat.-Башня B -2 спальни, 1 ванная комната. -62 квадратных метра. - Выс…
$250,000
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Highrise Property and Construction
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 14/29
RIVIERA MALIBU AND RESIDENCE 2 BEDROOM FOR SALE  PROPERTY DETAILS:  • 14 floor, 75 sqm (…
$438,235
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/24
Cosy Beach View in Pratumnak, Pattaya •Type: 1 bedroom •Size: 49 sq m.  •Fully furnishe…
$108,823
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 13/54
Northpoint Luxury Condominium для продажи Местоположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Выс…
$514,703
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 20/54
Продается роскошный кондоминиум Northpoint Расположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Высо…
$823,529
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/54
Zire Wongamart  • Тип 1 спальня 1 ванная комната  • Размер 77 м² • Этаж 8-й • Полностью…
$411,765
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/8
Amazon Residence в Джомтьене, Паттайя на продажу 1 спальня Напрямую владельцу Amazon cond…
$71,922
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 10/31
Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 73 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 10-й Сбор…
$255,882
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 10/54
Потрясающий вид на море на продажу! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен в районе Н…
$308,822
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 6/47
2Bedroom 2Bathroom in AQUAROUS JOMTIEN CONDO PATTAYA AQUAROUS JOMTIEN CONDO PATTAYA Built…
$357,353
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 9/54
Продается кондоминиум Northpoint, 1 спальняТип: 2 спальни Площадь: 102 кв. м Иностранное наз…
$455,882
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 21/55
Вторичная продажа 1 спальни 1 ванной комнаты 39 м2 в Copacabana Coral Reef  Копакабана Корал…
$167,647
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 7/47
1Bedroom 1Bathroom in AQUAROUS JOMTIEN CONDO PATTAYA Type: 1 Bedroom, 1 Bathroom  Size…
$159,412
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 25/31
Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты Вид: Вид на море Площадь: 70 м2 Квота: Иностранная квота…
$267,738
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 9/47
2Bedroom 2Bathroom in AQUAROUS JOMTIEN CONDO PATTAYA Type: 2 Bedroom, 2 Bathroom  Size…
$357,353
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 8/8
Centara Avenue Residence, 1 bedroom for sale in Pattaya Type 1 Bedroom  Size 47 sqm Flo…
$138,235
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 27/8
1 спальня, 1 ванная комната, 27 м2; Arcadia Beach Resort в Южной Паттайе, Паттайя• Тип 1 спа…
$78,085
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Этаж 2/6
Кондоминиум Sanctuary Wongamat Кондоминиум Sanctuary Wongamat удачно расположен в районе Н…
$282,353
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 35/38
Продается полностью меблированный дуплекс с 1 спальней и 2 ванными комнатами, площадью 65 кв…
$197,059
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 28/37
1 спальня1 ванная комната в Zire Wongamat Pattaya Тип: 1 спальня1 ванная комната Вид: Вид…
$150,386
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 7
1 bedroom 1 bathroom 65 m2 Pool side in Zenith Pattaya Condominium Size 30 sqm Forei…
$190,882
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 5/7
Продается кондоминиум Garden Cliff Пляж Вонгамат Фантастическая квартира на берегу моря и…
$426,471
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 19/43
Продается студия с видом на море в кондоминиуме Riviera Wongamat в Паттайе Студия 24 кв…
$67,647
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Кондо в Паттайя, Таиланд
Кондо
Паттайя, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/55
Arom Wongamat in North Pattaya, Pattaya -Type 2 bedroom  -Size 81.6 sq.m. -Floor 3  rd …
$515,491
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 12/54
2 спальни, 2 ванные комнаты, Zire for Rent - Wongamat BeachfrontЭтот потрясающий 2-комнатный…
$589,102
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Параметры недвижимости в Таиланде

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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