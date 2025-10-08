Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Са Кху
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Са Кху, Таиланд

Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Кондо 2 комнаты в Са Кху, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Комплекс располагается всего в 500 метрах от пляжа Най Янг, занимает площадь 22.000 м2 и вкл…
$104,396
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти