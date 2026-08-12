Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Кондо
  5. Недвижимость возле озера

Кондоминиумы возле озера в Таиланде

;
Паттайя
24
Пхукет
123
Чонг Тале
73
Чонбури
985
Показать больше
Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Таиланде

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти